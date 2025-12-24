Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'nden Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NE Mİ NAKLEDİLDİ?

İddiaya göre; Gebze Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, saldırıya uğradı. Gülter'in Silivri Cezaevi'ne naklinin gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Annesini tasarlayarak kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuluyordu. İddialara göre, cezaevinde kaldığı süre boyunca yan koğuşlardan psikolojik baskıya maruz kaldı. Bu baskının, yüksek sesle şarkılar dinletilmesi ve sözlü taciz şeklinde gerçekleştiği ileri sürüldü.

Cezaevi yönetimleri ve adli makamlar tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BABASI, 'SEN ÖLDÜRDÜN' MESAJI ATMIŞ!

Öte yandan şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybettiği gün olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu’nun ifadesi ortaya çıktı. Arif Ulu'nun kızı Sultan’a, Güllü'yü kastederek "Sen öldürdün" mesajı attığı ortaya çıktı. Baba Ulu bu mesajı Sultan’ı korkutmak için attığını söyledi.

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış, olay anında evde bulunan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ile babası Arif Ulu da gözaltına alınmıştı. Ardından serbest bırakılan Arif Ulu'nun ifadesi ortaya çıktı. ‘Sen öldürdün’ mesajı dikkat çekti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Sultan Nur Ulu’nun babası Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le Sultan Nur Ulu'nun arkadaşlığını Güllü'nün ölümünden bir-iki ay önce öğrendiğini Güllü ile telefonla görüştüğünü ve merhabalaştıklarını açıkladı.

Baba Ulu, Güllü'nün ölümünü bir arkadaşı vasıtasıyla öğrendiğini ve Güllü'nün hayranı olduğu için arkadaşının kendisine haber verdiğini söyledi.

‘OLAY GÜNÜ KIZIMI ARADIM’

Güllü'nün yüksekten düştüğü sırada aynı odada kızının da olduğunu televizyondan öğrendiğini ifade eden baba Ulu, kızının olay gününü kendisine şöyle anlattığını aktardı;

"Olay günü kızımı aradım, bana konuşacak durumda olmadığını, Güllü'nün düştüğü olayı hatırlamadığını, görmediğini, olayın kaza olduğunu söyleyince o gün kapattık. Sonraki konuşmalarımızda ben olayı sorduğumda bana olayı, önce yemek yediklerini, sonra film izlediklerini, oyun oynadıklarını, Tuğyam'la birbirinin saçlarını ördüklerini, sonra da Tuğyan'ın odasına geçtiklerini söyledi. Ardından Güllü'nün odaya geldiğini, roman havası oynadıklarını, geçirdiği kazadan dolayı alnından cam parçası çıktığı için o anlarda aynaya baktığını, Tuğyan'ın önünde olduğunu için görüş açısını kapattığını, ses duyunca Güllü'nün düştüğünü fark ettiklerini anlattı."

'KORKUTMAK İÇİN ATTIM'

Kızına 'Sen öldürdün' mesajını korkutma amacıyla attığını söyleyen Ulu, "Hem bir şey biliyorsa söylesin hem de bana biraz daha saygılı olsun diye bu şekilde mesaj attım. Korkutmak için attım. Bu süreç boyunca Tuğyan ve Sultan'la birlikte olduğum zamanlarda Güllü'nün ölümüne neden olduklarına dair bir konuşmalarını duymadım ve ölümüne sebep olduklarına dair bir şey hissetmedim. Kızım da böyle bir şeyi görse mutlaka söylerdi. Eğer baskı altında kaldıysa da mutlaka söyler" dedi.

'KIZIM YURT DIŞINA KAÇACAKSA, BEN KAÇIRIRIM'

Selahattin Mert Barut isimli kişinin kızı Sultan Nur Ulu ile telefon konuşmalarına birkaç kez şahit olduğunu belirten baba Ulu, şöyle konuştu:

"Bu konuşmalarda kızıma, 'Bak sizi alacaklar, paket edecekler, gelin sizi yurt dışına kaçırayım' gibi şeyler söyledi. Kızım kabul etmedi. Bir-iki kez merhaba demek için şahısla konuştum. Sonra telefonuma ulaşmış. Bana da kızımı yurt dışına götürmeyi teklif etti. Kabul etmedim. Israrla bu teklifleri yapınca bunaldığım için, beni tekrar aramasın diye 'Kızım yurt dışına kaçacaksa, ben kaçırırım' dedim."

'HER SEFERİNDE OLAYI AYNI ŞEKİLDE ANLATTI'

Kızına Güllü'nün düştüğünü 'nasıl' görmediğini defalarca sorduğunu aktaran baba Ulu, sözlerine şöyle devam etti: "Her seferinde bana aynı şekilde olayı anlattı. Bana olayı anlatırken yalan söylediğini veya tedirgin olduğunu, bir şeyden korktuğunu hissetmedim."

Kızının psikolojik olarak zorlandığını hissettiğini belirten Ulu, "Destek olmak için Yalova'ya geldim. Yanında kaldığımda Tuğyan da 10 gün bizim yanımızda kaldı. Tuğyan'a da olayı sordum, o da kızımın anlattığı gibi anlattı" dedi.