Türkiye'de hem açlık hem de yoksulluk sınırının çok altında yaşam mücadelesine devam eden, muhalefetin "en düşük emeklilik maaşı asgari ücrete eşitlensin" çağrılarına rağmen "en düşük emekli maaşı alan" emekliler 2026 yılı maaş zammının ne kadar olacağını merakla takip ediyor. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun kendi tahminini açıkladı.

Erdursun, katıldığı canlı yayında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için beklenen zam oranlarına ilişkin kritik değerlendirmeler yaptı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Enflasyon oranına dikkat çeken Erdursun, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine günlerdir söylüyorum. Enflasyon yüzde 31 çıkarsa zam oranı yüzde 12,3 olacak. Biraz daha yüksek çıkarsa yüzde 12,5 – yüzde 12,7, maksimum yüzde 13 olur" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Erdursun en düşük emekli maaşının yaklaşık 19 bin TL seviyesine çıkabileceğini duyurdu. Memur ve memur emeklileri için ise zam oranının daha yüksek olacağını ifade eden Erdursun, bu grupta yüzde 18,7 ila yüzde 19 arasında bir artış olacağını söyledi.