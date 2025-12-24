SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Merkezi ve Bozüyük’te gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 54.940 adet doldurulmuş makaron, 40.000 adet bandrolsüz makaron, 80 kg bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Operasyonda 5607 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kamu düzenini ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılıkla mücadelemiz kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürülecektir." denildi.