Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının mesajları ortaya çıktı: 'Seni zorla tutuyorlar, Rus konsolosluğa sığın'

Yıllardır çözülemeyen Gülistan Doku soruşturmasında, savcılık dosyasına giren yeni dijital veriler ile beraber sarsıcı iddialar gündeme taşındı. Şüpheli Zeinal Abakarov’un, genç kıza gönderdiği mesajlarda onu Rus Konsolosluğu’na sığınmaya çağırdığı ve "Seni zorla tutuyorlar" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında, dijital incelemeler sonucunda elde edilen mesaj içerikleri kamuoyunda geniş yankı buldu. Doku'nun erkek arkadaşı şüpheli Zeinal Abakarov’un, Doku’ya yönelik yazdığı ifadeler, olayın sadece bir "kayıp" vakası değil, sistematik bir baskı veya alıkonulma süreci olabileceği şüphesini güçlendirdi.

'SENİ ZORLA BİR YERLERDE TUTUYORLAR'

Dosyaya giren yazışmalarda, Rusya vatandaşlığı da bulunan Abakarov’un, Doku’yu Türkiye Cumhuriyeti makamlarından kaçırıp diplomatik bir koruma altına sokmaya çalıştığına dair ifadeler dikkat çekiyor. Mesajlarda yer alan en çarpıcı ifadelerden biri, "Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum" sözü oldu. Abakarov’un, Doku’nun birileri tarafından baskı altında tutulduğuna dair iması, soruşturma birimlerince "olayın faili veya faillerine dair bir gizleme çabası mı yoksa bir itiraf mı?" sorusuyla analiz ediliyor.

TAHLİYE TEKLİFİ



tv100'ün haberine göre mesajlarda, Abakarov’un Doku’ya Rusya’ya kaçış yolu sunduğu ve Türk makamlarının müdahalesini engelleyebileceğini iddia ettiği görülüyor:

Abakarov’un, "Rus Konsolosluğu’ndan yardım istersen bizi orada tutarlar ve kimse karışmaz. Seni devlet istediği zamana kadar vermezler" şeklindeki ifadeleri, hukuki süreçten kaçırma planı olarak değerlendiriliyor.

Şüphelinin, Doku’yu konsolosluk aracılığıyla uçakla Rusya’ya gönderme vaadi ve bu süreçte "devleti sonradan bilgilendirme" senaryosu, soruşturmanın diplomatik ve sınır güvenliği boyutunu da gündeme taşıdı.

'KONSOLOSLUK'TAN YARDIM İSTERİZ'

Abakarov'un Gülistan'a attığı mesajların ayrıntısı şöyle:

"Sana diyorum bak kendin gidemiyorsan bana söyle ben geleceğim beraber gideriz. Rus Konsolosluğu’ndan yardım istersen ben de Rus olduğum için hemen bizi tutar orada. Ve kimse karışmaz bize.

Sen istersen hemen uçakla gönderirler. Sonra devlete derler ve seni devlete sen kendin istediğin zamana kadar vermezler. İstersen bana söyle direkt onlarla beraber gelirim. Sana diyorum Gülistan korkma. Ben senin için her şeyi yaparım. Güven bana. Valla ben bir şeyden korkmuyorum orada. Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum. Böyle bir şey varsa mesaj at. Ben geleceğim isterse öldürsün beni ama seni çıkarmaya çalışırım. Devlet de bir şey yapamaz."



MESAJLARDAKİ "ONLAR" KİM?

Yazışmalarda Abakarov’un "İstersen bana söyle direkt onlarla beraber gelirim" diyerek bahsettiği üçüncü şahısların kimliği henüz netlik kazanmadı. Soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, mesajlarda adı geçen "onlar" grubunun, dosyadaki diğer şüpheliler veya delil karartma sürecine dahil olan kamu görevlileri olup olmadığını araştırıyor.

CESEDİNİ ÖNCE GÖMMÜŞLER SONRA ÇIKARIP YER DEĞİŞTİRMİŞLER!

Öte yandan, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadaki ilk önemli gelişmede, 2022'de daktiloyla yazılan ve ailenin avukatının ofisi önüne bırakılan isimsiz notta, Gülistan Doku'nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisinin bulunduğu yer aldı.Bunun üzerine savcılık, Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı aracın PTS kayıtlarını inceleyince, yanında arkadaşı Umut Altaş ile birlikte gece saatlerinde sosyal yaşam alanlarından uzak, dağlık ve ıssız bölgelerden geçtiğini belirledi.

YAZIŞMALARIN BAZILARINI SİLMİŞ

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un da bazı yazışmaları sildiği, sosyal medya paylaşımlarında ise Gülistan'ın başına bir şey geldiğini bildiği izlenimi verdiği anlaşılırken, kamera kayıtlarının hiç alınmadığı ya da eksik alındığı ve dosyanın karmaşık hale getirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

DİKKAT ÇEKEN SIM KART DETAYI

Sabah'ta yer alan habere göre; bu sırada Gülistan Doku'nun telefonu kayıp olduğu için, annesinin 'birileri ulaşır' diye kendi adına kayıtlı sim kartı yeniden çıkarttığı, ancak kartın Vali Tuncay Sonel tarafından alındığı belirlendi. Sonel'in ise 'Savcılığa teslim edeceğim' dediği kartı teslim etmediği ve Gülistan Doku'nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğu anlaşıldı.

Vali Sonel'in ayrıca dönemin bazı kamu görevlilerini Doku ailesini markaja almak için sürekli çevresinde bulundurduğu belirlenirken, ayrıca Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş'ın olaydan aylar sonra Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'yu aralıklarla aradığı HTS kayıtlarına yansıdı.

GÖMÜLDÜ VE DAHA SONRA ÇIKARILDI

Soruşturma sürerken geçen yıl JASAT'a ulaşan gizli tanık "Şubat", Gülistan Doku'nun olay günü köprü civarından alınarak öldürüldüğünü, cesedinin yerinin de bulunmaması için birden fazla kez değiştirildiğini öne sürdü. Gizli tanığın tarif ettiği bir noktada yer altı arama cihazlarıyla yapılan incelemede de mezar görünümünde bir boşluk tespit edildi. Bu boşluğa bir kişinin gömülüp 1-2 yıl sonra çıkarıldığı, cesetle birlikte bir sırt çantası ve silahın da gömülüp sonra çıkarıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine başka noktalarda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama ve kazı işlemleri yapıldı.Son olarak 700 saatlik yeni MOBESE görüntülerini de inceleyen JASAT, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve yeni teknik raporlar doğrultusunda olay gününü dakika dakika mercek altına aldı.

'SIM KARTI NEDEN ÇIKARDINIZ?'



Vali Tuncey Sonel tarafından sürekli ailenin yanında bulunması için görevlendirilen Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Songül Acar da yine soruşturma kapsamındaki ifadesinde şunları söyledi: "Gülistan Doku'nun kullandığı hat annesinin adına kayıtlıymış. Gülistan kaybolunca annesi, yeni sim kart çıkarmış. Gülistan'ın ablası Aygül Doku bana, sim kartı telefona takıp Whatsapp bilgilerini beklediği sırada vali beyin kendisine haber göndererek, tüm aile fertlerini acil yanına çağırdığını ve 'Siz yedek sim katı neden çıkardınız, eski sim karttaki bilgiler silinebilir. Ama ben buna ilişkin bir çalışma yapacağım. Sim kartı bana verin, incelenmesi için savcılığa vereceğim' dediğini anlattı. Aygül Doku da, Whatsapp bilgileri henüz yüklenmeden, kartı vali beye vermiş. Sonra ben vali beyin koruması Şükrü Eroğlu'na gelişme olup olmadığını sorduğumda, 'Vali Bey çok çalışıyor. Bir sürü ekip getirtti. Sim kartı da savcılığa verdi."