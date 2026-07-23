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Gülistan Doku soruşturması kapsamında Ankara'da yapılan operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonun eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu gerçekleştirildiği öğrenildi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde elde edilen veriler ışığında Ankara'da yeni operasyon yapıldı.

YAZIŞMALAR MERCEK ALTINDA

Tuncay Sonel'in açılan telefonu üzerinde incelemelerde Sonel ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar mercek altına alındı. Söz konusu yazışmaların soruşturma dosyası kapsamında önemli deliller arasında yer aldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan şüpheliler Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışında kalan 2 şüpheliye yönelik bu sabah Ankara'da operasyon yapıldı ve 2 kişi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in de aralarında bulunduğu 15 kişi 21 Temmuz tarihinde gözaltına alınmıştı.

Handan Sonel, iş insanı O.Y., güvenlik korucusu F.Ö., eski güvenlik korucubaşı Y.A. ve bilişim firması sahibi M.A.'nın ifadelerinin Tunceli'de alınacağı aktarılmıştı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, korucuların Gülistan Doku'nun cansız bedenini gömdüğü veya yok ettiğine ilişkin delillere ulaşıldığını aktarmıştı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ise, gözaltına alınanların "Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğüne ilişkin kayıtların silinmesinde" etkin rol oynadığını kaydetmişti.