Gülben Ergen'in başrol oynadığı "Ailem" dizisinin 2. sezon tanıtımına, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir de katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkinliğe ilişkin paylaşımına AKP cenahından tepki geldi. Saray Danışmanı Oktay Saral ve gerici yazar Yusuf Kaplan Gülben Ergen üzerinden bakanlara tepki gösterdi.

Baknalığın paylaşımını alıntılayan iktidara yakın gerici yazar Yusuf Kaplan, "Gülben Ergen’den daha iyi bir aile düşmanı bir “tv kişisi” bulamadınız galiba!" dedi.

Gerici yazarın düşüncelerine tam destek veren Saray Danışmanı Oktay Saral da Gülben Ergen'i hedef aldı. Oktay Saral, iktidar medyası tarafından sık sık hedef alınan Gülben Ergen için, "Böylesine değer temelli bir projede yer alması elbette soru işaretlerini beraberinde getirirken halk nezdinde de tepki uyandırmaktadır" dedi.

Gerici yazar ve Saray danışmanının, sanatçı Gülben Ergen'i hedef alırken Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın paylaşımlarını alıntılaması, doğrudan bu Bakanlıklara tepki olarak algılandı.

Gülben Ergen en son Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından hedef alınmıştı.