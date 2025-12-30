Mustafa Destici, partisinin Adıyaman İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Gülben Ergen’in Adıyaman’daki bir anaokulu açılışında halay çekerken başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığını öne sürmüş, Ergen’i hedef alan ağır ifadeler kullanmıştı.

Destici, sanatçının yaşam tarzını eleştirerek, “Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor" diyerek ağır ithamlarda bulunmuştu.

DAVA PARASIYLA ANAOKULU YAPTIRACAK

Dava açacağını ve elde edeceği tazminatı eğitime bağışlayacağını açıklayan Gülben Ergen, yaptığı paylaşımda hem kendisine yöneltilen suçlamalara hem de Destici’nin sözlerine tek tek yanıt verdi. Ergen, yıllardır çocuklar ve kadınlar için yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekerek, bugüne kadar 60 anaokulu açtığını hatırlattı.

'ÖZÜR DİLEYECEKSİN!'

Ergen açıklamasında Destici’ye sert çıktı “Destici unutma ben kin tutmuyorum. Avukat tutuyorum. Senin üç beş alkış için, hayatını çocuklara ve kadınlara adayan bana yaptığın çirkin iftiraların ve ötekileştiren üslubun için ikisini de tutacağım. Sen hayatında hiç Anaokulu açtın mı? Ben 60 tane açtım. Sen Rojin’in annesini babasını ziyaret edip, davanın seyrini takip ettin mi? Sen Ahmet Minguzi’nin acılı annesiyle beton üstünde eylem yapıp, infaz yasasına baş kaldırıp, haksızlık karşısında haykırdın mı? Sen Narin davasını bizzat takip edip, mahkemesine katılıp, adalet arayışında oldun mu? Sen Sıla Bebeğin ölümünden haberdar mısın? Seni savcılık makamına şikayet ettim. Savunmanı devletin savcılarına yapacaksın. Seni dava da edeceğim. Kazanacağım tazminatla yeni bir anaokulu açacağım. Adıyaman halkından da, benden de, toplum faydası ve çocukların okul öncesi eğitimi için çalışan derneğimden de özür dileyeceksin!"