Türk tarım sektörünün lokomotif şirketlerinden Gübretaş, 8 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, sermaye piyasaları tarihinde eşine az rastlanır bir karara imza attı. Tarım Kredi Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığındaki yönetimin aldığı usulsüzlük cezaları, hissedarların oylarıyla şahsi borç haline getirildi.

Tarımdan Haber’de yer alan habere göre; süreç, Söğüt Altın Madeni yatırımlarıyla ilgili yatırımcıyı yanıltan ve "bilmece" niteliği taşıyan açıklamalarla başladı. 24 Ocak 2023 tarihinde yaşanan olayda, Hüseyin Aydın yönetimindeki kurul sabah saatlerinde "özel bir durum olmadığını" beyan etmesine rağmen, yalnızca 79 dakika sonra "ilk altın külçesinin döküleceği" haberini paylaştı.

SPK'DAN "YANILTICI BEYAN" CEZASI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hızlı geri dönüşü ve bilgi saklama girişimini "yatırımcıyı yanlış yönlendirme" olarak tescilledi. Kurul, Gübretaş'a toplamda 380 bin TL’yi aşan iki farklı idari para cezası kesti.

"CEZAYI BİZ ÖDEMEYİZ"

Normal şartlarda şirket kasasından ödenen bu tip cezalar için SPK, kritik bir şerh düştü: Cezanın sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği (üyelerin kendi cebinden ödeyip ödemeyeceği) hususunda genel kurulda karar alınmasını istedi.

Oylama sırasında, cezadan sorumlu olan yönetim kurulu üyeleri ve onlarla ilişkili kişilerin oy kullanması yasaklandı. Hüseyin Aydın ve ekibinin "cezayı şirket ödesin" yönündeki teklifi, bağımsız hissedarların oylarıyla reddedildi.

EMSAL TEŞKİL EDEN KİŞİSEL SORUMLULUK

Alınan bu tarihi karar neticesinde, 380 bin TL'lik ceza tutarı resmen Hüseyin Aydın ve beraberindeki 4 yöneticinin şahsi borcu haline geldi. Borsa tarihindeki "hatayı yönetim yapar, bedeli şirket öder" geleneği yıkıldı. Milyarlarca liralık çiftçi kaynağını yöneten bir ismin "yanıltıcı beyan" ile mahkum edilmesi, yönetim liyakatine dair ciddi soru işaretleri doğurdu.