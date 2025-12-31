Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Sky Sports’a yönelik eleştirilerini bir kez daha kamuoyu önünde dile getirdi. Deneyimli teknik adam, muhabirin sorusuna verdiği iğneleyici cevapla yayıncı kuruluşun sözlerini yanlış yansıttığını bir kez da ima etti.

Premier Lig’in en büyük yayıncı ortaklarından biri olan Sky Sports ile Guardiola arasındaki gerilim, İspanyol teknik adamın City’deki görev süresi boyunca zaman zaman gündeme gelmişti. Son haftalarda ise bu rahatsızlığın daha belirgin hale geldiği görülüyor.

Aralık ayında düzenlenen bir basın toplantısında Sky Sports muhabirlerinin soru sormasının engellendiği ve bu kararın Guardiola tarafından alındığı öne sürülmüştü.

GUARDIOLA'DAN SKY SPORTS'A GÖNDERME

Bournemouth forması giyen Antoine Semenyo’nun transferiyle ilgili bir soruya yanıt veren Guardiola, soruyu soran gazetecinin Sky Sports’tan olduğunu öğrenince dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Guardiola, “Sky’dan mısınız? Tamam, güzel. Ne söylediğime dikkat etmem gerekiyor. Çünkü sonrasında yazılanlar ve ekrana yansıtılanlar tamamen tersine çevriliyor.” sözleriyle yayıncı kuruluşa göndermede bulundu.

Deneyimli teknik adam, transfer iddialarına da net bir yanıt vererek, “Dün de söyledim, maçtan önce de söyledim. Şu anda transfer dönemi tamamen kapalı.” ifadelerini kullandı.

Guardiola’nın Sky Sports'a yönelik bu çıkışı, İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.