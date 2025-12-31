Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini vermesiyle, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu.

TİMS&B Prodüksiyon şirketinin ortaklarından yapımcı Timur Savcı, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım ya da malzeme sağlamak, kullananların yakalanmasını zorlaştıracak tedbirler almak” ile “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Timur Savcı hakkında işlem yapıldı.

Timur Savcı’nın telefonuna el konuldu. Savcı’nın cihazı incelemeye alınırken hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.

'BİRLİKTE DENERİZ'

Timur Savcı'nın da Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde tespit edilmişti.

'THC'Mİ UNUTMA'

25 Ekim 2024'te Cebeci ile Timur Savcı'nın mesajlaştığı, Savcı'nın Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderdiği ortaya çıkmıştı. Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına girerken, Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar, etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" ve "birlikte deneriz" mesajları gönderdiği belirlenmişti.

CEP TELEFONUNA EL KONULDU! YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre Timur Savcı'nın mesajları uyuşturucu temini kapsamında değerlendirildi. Timur Savcı'nın cep telefonuna da el konuldu. Savcı'nın telefonu siber uzmanları tarafından incelenecek. Yapımcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı da verildi.