ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin öne çıkan isimlerinden, Başkan Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham, Türkiye’yi hedef alan skandal ifadeler kullandı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch’in Suriye’ye ilişkin paylaşımını alıntılayan Graham, Suriye’de itidal çağrısına destek verdiğini belirterek, yeni Şam yönetiminin azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerine karşı uyarılması gerektiğini savundu.

“TÜRKİYE DAHA DA İLERLİYOR” İDDİASI

Graham, Suriye ordusu ve Türkiye’nin YPG’ye karşı sahada ilerlediğine dair “güvenilir raporlar” aldığını öne sürerek, bu durumun ABD’den “sert bir karşılık” göreceğini iddia etti. Söz konusu adımların Washington’da yakından takip edildiğini ileri sürdü.

“KÜRT MÜTTEFİKLERİMİZE SALDIRIYI KABUL ETMEM”

Açıklamalarında YPG’yi açıkça savunan Graham, terör örgütünün IŞİD’e karşı mücadelede “ana güç” olduğunu öne sürdü. Graham, “Kürt müttefiklerimize yönelik küstahça bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim” ifadelerini kullandı.

ABD’li senatör, açıklamasının sonunda doğrudan Türkiye’yi ve Suriye hükümetini hedef alarak, “Suriye hükümetine ve Türkiye’ye sesleniyorum: Akıllıca bir tercih yapın” dedi.

SAHADA NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak’ta Halep’te YPG/SDG’nin kontrolünde bulunan bölgelere operasyon düzenlemişti. Operasyon sonucunda Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden temizlenmişti.

Suriye yönetimi, Halep’e yönelik kamikaze İHA saldırılarının bu bölgelerden yapılması nedeniyle Fırat Nehri’nin batısındaki alanları askeri bölge ilan etmiş, silahlı unsurların Fırat’ın doğusuna çekilmesini istemişti. Bu çağrının ardından YPG mensupları otobüslerle Halep’ten ayrılmıştı.