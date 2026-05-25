Aracından gelen sesler nedeniyle otomobilini Bahçelievler’deki Toyota yetkili servisine bırakan R.B., işlemlerin birkaç saatte biteceği sözünü almasına rağmen araç çeşitli bahanelerle tam 3 gün boyunca serviste tutuldu.

Üçüncü günün sonunda mesai bitimine dakikalar kala aracını otopark görevlisinden teslim alan R.B., otomobilin far çevresinde ve kaportasında tuhaf lekelenmeler fark etti. Görevlilerin "Yarın ararsınız" yanıtıyla karşılaşan araç sahibi, şüphe üzerine otomobili inceletmeye karar verdi.

EKSPERTİZ RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI: KOMPLE BOYANMIŞ!

Kendi imkanlarıyla yaptırdığı boya ölçümünde servis çalışanlarından "Evet, sağ çamurluk ve sağ kapıda boya var" şeklinde sözlü itiraf alan ancak yazılı belge alamayan R.B., profesyonel bir ekspertiz firmasına başvurdu. Hazırlanan resmi raporda şu çarpıcı bulgulara yer verildi:

Sağ ön çamurluk: Komple boyanmış.

Şoför tarafı arka kapı: Sök-tak işlemi yapılmış ve iç-dış boyanmış.

"SERVİSE DE GÜVENEMEYECEKSEK KİME GÜVENECEĞİZ?"

Yaşadığı mağduriyete isyan eden R.B., "Gözüm gibi baktığım sıfır aracımı yetkili servis dışında hiçbir yere götürmedim. O dönem aracımla ilgilenen personelin de işten çıkarıldığını öğrendim. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

AVUKAT BURHAN KAAN BAY: EVRAKLARDA USULSÜZLÜK ŞÜPHESİ VAR

Konuyu yargıya taşıyan avukat Burhan Kaan Bay, olayın sadece bir servis kusuru değil, ciddi bir güven ihlali olduğunu vurguladı. Bay, süreçteki şüpheli durumları şu sözlerle özetledi:

"Müvekkilin aracı 3 günde teslim edilmesine rağmen, iş emri belgelerinde aynı gün teslim edilmiş gibi gösterilerek usulsüzlük yapılmış. Araçla ilgilenen personel işten çıkarılmış. Ortada ciddi bir şaibe var. Hem müvekkilimin zararının giderilmesi hem de sorumluların yaptırıma tabi tutulması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz."

Yetkili servisin iddiaları reddetmesi üzerine, davanın bilirkişi raporları doğrultusunda karara bağlanması bekleniyor.