Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de geçen sezon forma giyen ve sakatlanana kadar sergilediği performansla taraftarların gönlünde taht kuran orta saha oyuncusu Isaac Solet'in sanal medya paylaşımı kafa karıştırdı.

Yaz döneminde Göz-Göz'ün yola devam etmediği Orta Afrikalı oyuncu, kişisel hesabından Göztepe formalı fotoğrafını yayınlayıp "Yakında 2026" ibaresini paylaştı.

Göztepeli futbolseverler ise şu an Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımında forma giyen Solet'in yeniden takıma dönebileceğine yönelik yorumlarda bulundu.

Ancak yönetim ve teknik ekibin Isaac Solet'le ilgili hiçbir hamlede bulunmadığı vurgulandı. Geçen sezonun ilk yarısında Göztepe'de 11 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu ardından çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve sezonu kapattı.

Bu sezon tekrar sahalara dönen Solet, Slavia Sofia takımına geri döndü. Form tutmaya başlayan oyuncu, Bulgaristan'da 7 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri havalandırdı.