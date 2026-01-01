Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş, bu sezon gösterdiği başarılı performansla büyük kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hem Süper Lig kulüpleri hem de Avrupa'dan teklifler alan 22 yaşındaki futbolcu, transferin gözde isimlerinden biri oldu.

SÜPER LİG’DEN VE AVRUPA’DAN TEKLİFLER VAR

Sezonun ilk devresinde 32 puan toplayarak 4. sıraya yerleşen Göztepe, savunmada gösterdiği başarıyla dikkat çekti. Genç stoper Taha Altıkardeş, istikrarlı performansıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un radarına girdi. Ayrıca oyuncu için Hollanda ve Almanya’dan da talepler bulunuyor.

BURSASPOR ALTYAPISINDAN GÖZTEPE’YE

Bursaspor altyapısında yetişen Taha Altıkardeş, 2023/24 sezonunda bedelsiz olarak Trabzonspor’dan Göztepe’ye transfer oldu. Süper Lig’de iki sezondur istikrarlı bir performans ortaya koyan genç savunmacı, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 18 resmi maçta görev alıp 1 gol attı.

GÖZTEPE SAVUNMASI LİGİN ZİRVESİNDE

Ligin ilk devresinde çıktığı 17 maçta yalnızca 9 gol yiyen Göztepe, Süper Lig’in en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Bu başarıda Taha Altıkardeş’in savunmadaki etkili performansı öne çıkıyor.