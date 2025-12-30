Süper Lig’de devreyi 32 puanla 4. sırada tamamlayan Göztepe, hücum hattına takviye yapmak için rotasını Brezilya’ya çevirdi. Spor yazarı Orçun Akten’in haberine göre Göztepe, genç forvet ile prensip anlaşmasına vardı. Sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacak. Brezilya ekibi Ceara ile bonservis konusunda anlaşma sağlandı. Göztepe’nin bu transferde Brezilya ekibine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

POLİTİKA AYNI

Ligin etkili takımlarından Göztepe, yaptığı transferlerle dikkat çekmeyi başardı. Brezilya’dan yapılan transferlerle de adından söz ettiren Göztepe, özellikle hücum hattına yapılan transferlerden meyve almayı başarmıştı. Göztepe, yaz transfer döneminde 23 yaşındaki forvet Rômulo’yu hatırı sayılır bir bedelle Almanya Bundesliga ekibi Leipzig’e satmıştı. Göztepe’nin kadrosunda aktif olarak 7 Brezilyalı futbolcu bulunuyor.