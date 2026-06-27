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Kaynak: DHA

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan Hanım Güngör, yıllardır gözleme yapıp satarak hem ailesinin geçimine katkı sağladı hem de çocuklarının eğitim masraflarını karşıladı.

Tortum Şelalesi yakınındaki iş yerinde çalışan 59 yaşındaki Güngör, gösterdiği büyük mücadele sayesinde 5 çocuğunu büyütürken, çocuklarından üçünün mühendis olmasını sağladı.

"ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞTIM"

Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalıştığını söyleyen Hanım Güngör, çocuklarının eğitimini her şeyin önünde tuttuğunu belirtti.

"Evde kalsam huzursuz oluyordum. Çocuklarımın geleceği için çalışmak zorundaydım. Onların okumasını istiyordum. Babaları kamyonla nakliyecilik yapıyordu. Ben de 'Sizi kamyona bindirmeyeceğim, okutacağım' dedim."



"KADINLAR İSTERSE BAŞARIR"

Erzurum'da katıldığı yemek yarışmalarından ödüller de kazanan Hanım Güngör, kadınlara da çalışmaktan vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

"Kadınlar yapamaz diye bir şey yok. Kadınlar istediğini en güzel şekilde yapar. Önce kendilerine sonra eşlerine güvensinler."

Azmiyle örnek olan Hanım Güngör'ün çocuklarından Rıdvan ile Selfinaz maden mühendisi, Mustafa ise makine mühendisi olarak mezun oldu.