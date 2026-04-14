Atletizm dünyası yeni bir yıldızın doğuşuna tanıklık ediyor. Avustralyalı genç sprinter Gout Gout, Sydney’deki performansıyla tarihe geçen bir başarıya imza attı.

REKOR GELDİ

Sydney’de düzenlenen Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkan Gout Gout, 200 metreyi 19.67 saniyede tamamladı. Bu derece, 20 yaş altı dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.

BOLT’U GERİDE BIRAKTI

18 yaşındaki sprinter, bu performansıyla Usain Bolt’un 2004 yılında elde ettiği 19.93’lük dereceyi de geride bıraktı.

'DAHA FAZLASINA HAZIRIM'

Yarış sonrası konuşan Gout, “Bu yıl hedefime 19.75'i koymuştum ve geçen hafta boyunca kafamda kendime "19.75'i koşacağım" diyordum ve 19.67 oldu.” dedi.

Genç atlet ayrıca bu seviyede koşabilecek fiziksel kapasiteye sahip olduğunu belirterek kendisini çok iyi hissettiğini ve daha büyük başarılar için hazır olduğunu vurguladı.

YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR

Gout Gout’un bu derecesi, atletizm dünyasında büyük yankı uyandırdı. Henüz 18 yaşında olan sprinterin, önümüzdeki yıllarda dünya sahnesinde çok daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.