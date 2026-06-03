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Küresel ısınmanın önüne geçmek için dünya genelinde yürütülen çalışmalarda yepyeni ve ezber bozan bir döneme girildi. Bilim kurgu senaryolarını aratmayan sıra dışı bir fikir, laboratuvar duvarlarını aşarak gerçek dünyada test edilmeye başlandı. Bulutları deniz tuzuyla parlatarak dev aynalara dönüştürmek.

"DENİZ BULUTU PARLAKLAŞTIRMA" NEDİR?

Bilim dünyasında "deniz bulutu parlaklaştırma" olarak adlandırılan bu yöntemin temel amacı, belirli bölgelerdeki sıcaklık artışını geçici olarak yavaşlatabilmek. Sistem şu mantıkla çalışıyor:

Rüzgar ve dalgalar zaten doğal yollarla atmosfere tuz parçacıkları taşıyor. Bilim insanları ise özel püskürtme sistemleriyle bu süreci yapay ve kontrollü bir şekilde hızlandırmayı hedefliyor.

Atmosfere bırakılan mikroskobik tuz zerrecikleri, bulutların içinde daha fazla ve daha küçük su damlacıklarının oluşmasını sağlıyor.

Bu durum bulutların çok daha parlak görünmesine yol açıyor. Parlaklaşan bulutlar, tıpkı dev bir ayna gibi çalışarak güneş ışınlarının büyük bir kısmını emmek yerine doğrudan uzaya geri yansıtıyor.

BİRLEŞİK KRALLIK’TAN DEV PROJE: REFLECT

Bu yenilikçi teknoloji, Birleşik Krallık'ta yürütülen REFLECT projesi kapsamında mercek altına alındı. Araştırmacılar, özel püskürtme cihazları, laboratuvar ortamları ve gelişmiş bilgisayar simülasyonları kullanarak ‘Bu yöntem küresel çapta güvenli mi?’ ve ‘Ortaya çıkan soğuma etkisi ölçülebilir düzeyde mi?’ sorularına yanıt aranıyor.

KURTARICI MI, YOKSA YENİ BİR TEHLİKE Mİ?

Yöntem heyecan verici görünse de bilim dünyası temkinli yaklaşılması gerektiği konusunda hemfikir. Uzmanlar özellikle şu iki noktanın altını çiziyor:

Bu proje, küresel ısınmanın asıl sorumlusu olan sera gazı emisyonlarını ortadan kaldırmıyor. Amaç, emisyon azaltma çalışmalarına bir alternatif yaratmak değil, dünyaya zaman kazandıracak "geçici bir soğutma kalkanı" oluşturabilmek.

Bazı iklim bilimciler, atmosfere bu denli büyük bir müdahalede bulunmanın küresel yağış dengelerini bozabileceği ve bölgesel iklimlerde öngörülemez, ters etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.