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Konkordato ilan eden TRILC Türk İlaç ve Serum AŞ'de son bir aylık takas verileri, yatırımcı profilinde çarpıcı bir değişime işaret etti.

Kurumsal yatırımcıların hisseden hızla çıkış yaptığı dönemde, satışların büyük kısmının bireysel yatırımcılar tarafından karşılanması piyasada soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Paramedya'da yer alan habere göre; Konkordato ilan eden TRILC Türk İlaç ve Serum AŞ hisselerinde son 1 aylık takas verileri dikkat çekti. A1, yatırım fonları ve Citibank sert satış yaparken, hisselerin büyük bölümü bireysel yatırımcıların eline geçti. Kurumsal yatırımcı oranı yüzde 17,59’dan yüzde 1,81’e düşerken, bireysel yatırımcı oranı yüzde 98,19’a yükseldi.

Konkordato ilan eden TRILC Türk İlaç ve Serum AŞ hisselerinde son 1 aylık takas verileri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Özellikle kurumsal yatırımcıların sert satış yaptığı dönemde hisselerin büyük bölümünün bireysel yatırımcıların eline geçmesi piyasada tartışma yarattı.

04 Mayıs 2026 ile 02 Haziran 2026 tarihleri arasındaki MKK-Takasbank verilerine göre hissede en büyük satışları A1 Capital, yatırım fonları ve Citibank yaptı.

Verilere göre A1 yaklaşık 118,9 milyon lot, yatırım fonları yaklaşık 104,1 milyon lot, Citibank ise yaklaşık 16,2 milyon lot satış gerçekleştirdi. Yatırım Finansman ve Meksa da satış tarafında yer aldı.

Alım tarafında ise İş Yatırım 36,5 milyon lot, Ziraat Yatırım 32 milyon lot, Vakıf Yatırım 28,9 milyon lot, Garanti BBVA Yatırım 28,5 milyon lot ve OYAK Yatırım 20,6 milyon lot ile öne çıktı.

Ancak verilerin en çarpıcı bölümü yatırımcı profilindeki değişim oldu. Bir ay önce hissede kurumsal yatırımcı oranı yüzde 17,59 seviyesindeyken son veride bu oran yüzde 1,81’e kadar düştü. Aynı dönemde bireysel yatırımcı oranı ise yüzde 82,41’den yüzde 98,19’a yükseldi.

Bu tablo, profesyonel yatırımcıların risk görerek hisseden çıktığı, satışların ise büyük ölçüde küçük yatırımcı tarafından karşılandığı yorumlarına neden oldu.

Toplam saklama bakiyesi de yaklaşık 2,84 milyar lottan 1,86 milyar lota geriledi. Verilerde yaklaşık 980 milyon lotluk hacim düşüşü dikkat çekti.

Piyasa uzmanları, konkordato sürecine giren şirketlerde özellikle takas değişimlerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek, kurumsal yatırımcı çıkışlarının önemli bir risk sinyali olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.