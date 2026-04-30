Söz konusu teslimat, 30 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda kamuoyuna duyuruldu.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon sürecinin yerli savunma sanayii ürünleriyle güçlenerek sürdüğünü vurguladı. Aktürk, GÖKBEY’in ilk teslimatının bu sürecin önemli adımlarından biri olduğunu belirtti.

Teslimat töreninde konuşan Haluk Görgün ise önümüzdeki döneme ilişkin planları paylaştı. Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ilave 15 adet, İçişleri Bakanlığı bünyesine ise 42 adet daha GÖKBEY helikopteri teslim edilmesi hedefleniyor. Görgün ayrıca yerli motor entegrasyonuna dikkat çekerek, TS1400 turboşaft motorunun sertifikasyon sürecinin sürdüğünü ve bu entegrasyonla birlikte helikopterdeki yerlilik oranının %80’in üzerine çıkmasının planlandığını ifade etti.

GÖKBEY, hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak hem de dost ve müttefik ülkelere ihracat amacıyla geliştirildi. Zorlu iklim koşullarında, yüksek irtifa ve sıcaklıklarda, gece-gündüz fark etmeksizin görev yapabilen helikopter; yaklaşık 6 ton kalkış ağırlığı, 12 yolcu kapasitesi ve saatte 306 kilometre azami hıza sahip. 20 bin feet servis tavanına ulaşabilen platform, standart konfigürasyonda 3,8 saatten fazla havada kalabilirken harici yakıt tanklarıyla bu süre 5 saatin üzerine çıkabiliyor. Maksimum menzili ise 948 kilometreyi buluyor.

T625 GÖKBEY, gelişmiş yapısal, aviyonik ve mekanik sistemleri sayesinde operasyonel hazır olma oranını artırmayı ve bakım maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca TUSAŞ tarafından geliştirilen entegre lojistik destek çözümleri, bakım süreçlerinin daha verimli yönetilmesini ve olası aksaklıkların hızlı şekilde giderilmesini sağlıyor.