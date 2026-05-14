Gelişen harp teknolojileriyle birlikte İHA’ların yarattığı tehditlere karşı ROKETSAN, CİRİT füzesini devreye soktu. "Asimetrik Tehditlere Karşı Caydırıcı Güç" parolasıyla duyurulan testte, CİRİT Anti-İHA füzesi PUSU olarak adlandırılan mobil silah sistemiyle entegre edildi.
Bu entegrasyon sayesinde akıllı mühimmatlar mobil platformlarla beraber kullanılarak tüm çeşitten tehditlere karşı stratejik çözüm sunuyor..
MURAT İKİNCİ: GÖK VATANIN HER İRTİFASINDA GÜÇLÜYÜZ
Başarılı atış testinin ardından bir açıklama yapan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, yerli sistemlerin caydırıcılığının altını çizdi. İkinci, CİRİT Anti-İHA füzesinin PUSU Silah Sistemi'nden hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta hedefi tam isabetle vurduğunu bildirdi. "Gök vatanın her irtifasında, yerli sistemlerimizin caydırıcılığını güçlendiriyoruz." dedi.