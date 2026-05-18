2024 yapımı Gladiator II, Netflix’te uluslararası yayın hayatına başlamasının ardından birçok ülkede en çok izlenen yapımlar arasına girdi.

FlixPatrol verilerine göre film, platformda yayına açıldıktan kısa süre sonra 20’den fazla ülkede ilk 10 listesine girmeyi başardı.

Yapım, Romanya, Bulgaristan ve Çekya’nın da bulunduğu sekiz ülkede ise zirveye yerleşti. Bu tablo, sinema gösteriminde beklentilerin altında kalan filmin dijital platformlarda daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını ortaya koydu.

İlk Gladiator filmini yöneten Ridley Scott, devam halkasında da yönetmen koltuğunda yer aldı. Filmin senaryosu ise daha önce Napoleon projesinde de Scott ile çalışan David Scarpa tarafından hazırlandı.

Hikâye, Russell Crowe’un ilk filmde canlandırdığı Maximus’un oğlu Lucius Verus Aurelius karakterine odaklanıyor. Paul Mescal’ın hayat verdiği Lucius, Roma ordusu tarafından esir alındıktan sonra köle olarak satılıyor ve babasına benzer şekilde gladyatörlük mücadelesinin içine sürükleniyor.

Oyuncu kadrosunda Paul Mescal’ın yanı sıra Pedro Pascal, Denzel Washington ve Joseph Quinn bulunuyor. Pascal, General Acacius karakterini canlandırırken Washington, gladyatörlere rehberlik eden Macrinus rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Quinn ise İmparator Gaeta karakterine hayat veriyor.

İlk filmde de yer alan Connie Nielsen, Lucilla rolüyle devam filminde yeniden kadroya dahil oldu.

Gladiator II, vizyona girdiği dönemde eleştirmenlerden genel olarak olumlu yorumlar aldı. Rotten Tomatoes’ta 400’ü aşkın değerlendirme sonucunda yüzde 70 puan elde eden yapım, izleyici tarafında ise daha yüksek bir memnuniyet oranına ulaştı.

10 binden fazla doğrulanmış kullanıcı değerlendirmesine göre film, Popcornmeter platformunda yüzde 80 puan aldı.

Christopher Nolan’ın da övgüyle söz ettiği yapım, olumlu yorumlara rağmen gişede beklentilerin gerisinde kaldı. Dünya genelinde 462 milyon doların üzerinde hasılat elde eden film, 210 milyon dolarlık bütçesine rağmen hedeflenen ticari seviyeye ulaşamadı.

Gladiator II, birçok ülkede Netflix üzerinden erişime açılırken Türkiye kütüphanesinde henüz yer almıyor.