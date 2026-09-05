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Kaynak: AA

Girne’deki deniz kazasının ardından KKTC Ulaştırma Bakanlığı’nda üç bürokrat görevden alındı.

KKTC Resmî Gazetesi’nin 4 Eylül 2026 tarihli özel sayısında yayımlanan kararnamelere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, 5 Eylül 2026’dan itibaren görevinden alındı. Öztürk’ün yerine aynı tarihten geçerli olmak üzere Murat Salel atandı.

Kararnamelerle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ile Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğluları da görevden alındı. Ambar ve Emirzadeoğluları’nın yerine yeni bir atama kararı yayımlanmadı.