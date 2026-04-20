Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin yerli üretim gücünü ve yenilikçi kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı’nın 2026 yılı 2. dönem başvurularının başladığını açıkladı. Program kapsamında girişimcilere sunulan destek tavanı 2 milyon TL olarak belirlendi.

YENİLİKÇİ FİKİRLERE CAN SUYU

Sosyal medya hesabı üzerinden girişimcilere müjdeli haberi veren Bakan Kacır, yüksek teknoloji ve katma değerli üretimin desteklenmeye devam edeceğini belirtti. Bakan Kacır, girişimcilerin projelerini hayata geçirebilmeleri için sunulan desteğin üst limitinin 2 milyon TL olduğunu ifade etti.

RAKAMLARLA GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

2024 yılından bu yana uygulanan programın yarattığı ekonomik etkiye dair güncel verileri de paylaşan Bakan Kacır, şu rakamlara dikkat çekti:

Bugüne kadar 3.899 proje için 5,6 milyar TL destekleme kararı alındı. 1.842 proje için toplamda 1,8 milyar TL nakdi destek sağlandı.

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada, "Yenilikçi fikirlerin büyük başarılara dönüştüğü girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz" sözleriyle "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuna dikkat çekti.

BAŞVURULAR İÇİN GERİ SAYIM: SON GÜN 8 MAYIS

Girişimcilerin heyecanla beklediği 2026 yılı 2. dönem başvuruları için takvim de netleşti. Programdan yararlanmak isteyen girişimciler için başvuru başlangıç tarihi 20 Nisan 2026. Son başvuru tarihi ise 8 Mayıs 2026. Başvurular, KOSGEB üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.