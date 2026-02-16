ABD merkezli JAMA Pediatrics dergisinde yayımlanan çalışma, 40 farklı ülkeden 2,7 milyondan fazla çocuğun verilerini analiz etti.

Araştırmacılar, gıda alerjilerinin tek bir sebebe değil, birden fazla etkenin etkileşimiyle ortaya çıktığını vurguladı. Erken dönemde astım ve egzama görülmesi, antibiyotik kullanımı, anne-babada alerji geçmişi ile alerjen gıdaların geç yaşta tanıtılması en güçlü risk unsurları arasında sıralandı.

Sezaryenle doğum, ilk çocuk olma durumu ve bazı genetik yatkınlıklar ise daha düşük düzeyde risk faktörü olarak belirtildi.

Çalışmada süt, yumurta, yer fıstığı ve kabuklu deniz ürünlerinin çocukluk çağında en yaygın alerji tetikleyicileri olduğu kaydedildi. Bebeklik döneminde katı gıdaya geçiş sürecinde potansiyel alerjenlerin kontrollü ve erken dönemde tanıtılmasının alerji oluşum riskini önemli ölçüde düşürebileceği öne sürüldü.