Modern dünyada "sağlıklı yaşam" adı altında popülerleşen kontrolsüz vitamin kullanımı, küresel bir sağlık krizine dönüştü. Özellikle kış aylarında koruyucu kalkan olarak görülen multivitaminlerin, tıbbi bir gereklilik olmadan tüketildiğinde bağışıklık hücreleri üzerinde "baskılayıcı" bir etki oluşturduğu tespit edildi.

Yapılan son araştırmalar, vücuda giren aşırı miktardaki sentetik bileşenlerin, hücrelerin kendi iç onarım süreçlerini yavaşlattığını ortaya koydu.

UZMANLARDAN "DOĞAL DENGE" UYARISI

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Cleveland Clinic Fonksiyonel Tıp Enstitüsü'nden Dr. Mark Hyman, vitaminlerin vücuttaki biyokimyasal işleyişine dikkat çekti.

Hyman, "Vücut, dışarıdan sürekli ve yüksek dozda izole besin maddesi aldığında, kendi antioksidan üretimini askıya alır. Bu durum, bağışıklık sisteminin gerçek bir tehditle karşılaştığında tepki verme yeteneğini köreltir" şeklinde konuştu.

Harvard Tıp Fakültesi Epidemiyoloji Uzmanı Prof. Dr. JoAnn Manson'dan geldi.

Manson, "Yüksek dozda C ve E vitamini gibi antioksidanların, vücudun egzersiz ve hafif stresle kazandığı doğal bağışıklık adaptasyonunu engellediğini gözlemledik. Kan tahlili yapılmadan kullanılan takviyeler, yarardan çok hücresel toksisiteye yol açtı" ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR TEHLİKEYİ DOĞRULADI

Journal of the American Medical Association (JAMA) dergisinde yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, vitamin takviyelerinin genel popülasyonda yaşam süresini uzatmadığı gibi, bazı durumlarda kronik hastalık riskini tetiklediğini saptadı.

Araştırma sonuçlarına göre, suda erimeyen vitaminlerin (A, D, E ve K) dokularda birikerek bağışıklık hücrelerinin sinyal iletimini bozduğu belirlendi. Özellikle sentetik takviyelerin, doğal gıdalardan alınan vitaminlerin emilimini engellediği ve vücutta "mikro besin dengesizliği" meydana getirdiği kaydedildi.