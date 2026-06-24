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Fransız futbolu genç bir yeteneğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lyon yakınlarında bulunan Rhone Nehri'nde pazartesi günü boğulma tehlikesi geçiren Kenzo Kies'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayın ardından ağır durumda hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki futbolcunun beyin ölümünün gerçekleştiği belirtilmişti.

La Génération Verte est en deuil. Pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin pendant sept années, joueur talentueux et jeune homme discret apprécié de tous, Kenzo Kies a perdu la vie dans des circonstances dramatiques.



L’AS Saint-Étienne adresse ses plus sincères condoléances… pic.twitter.com/JXqwLX65fS — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 24, 2026

SAINT-ETIENNE'DEN DUYGUSAL VEDA

Kenzo Kies'in uzun yıllar altyapısında forma giydiği Saint-Etienne, genç oyuncu için taziye mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeşil Nesil yas tutuyor. Yedi yıl boyunca Robert-Herbin Spor Merkezi'nin bir parçası olan, yetenekli ve herkes tarafından sevilen Kenzo Kies trajik koşullar altında hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Saint-Etienne ayrıca genç futbolcunun ailesine, takım arkadaşlarına ve kariyerinde birlikte çalıştığı antrenörlere başsağlığı dileklerini iletti.

LYON'DAN GUINGAMP'A UZANAN KARİYER

Lyon doğumlu olan Kenzo Kies, altyapı kariyerinde önce Olympique Lyon forması giydi. Daha sonra AS Saint-Priest ve Saint-Etienne altyapılarında gelişimini sürdüren genç futbolcu, 2025 yılında Guingamp'a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Ligue 2 ekibinin kadrosunda yer alan Kies, resmi maçlarda forma şansı bulamamıştı.

TEHLİKELİ BÖLGEDE BOĞULDU

Fransız basınında yer alan bilgilere göre; genç futbolcu, üç arkadaşıyla birlikte yüzmek için Rhone Nehri kıyısındaki girilmesi yasak bölgelerden birine gitti.

İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan dört kişiden biri olan Kies, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın yaşandığı bölgede daha önce de ölümle sonuçlanan benzer kazaların meydana geldiği belirtildi.