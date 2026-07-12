Genç Çiftçi Projesi ile başlayan başarı hikayesi: 40 koyun 400 oldu

KADIN GİRİŞİMCİLERE ROL MODEL OLDU

Şahar çiftini hayvancılık tesisinde ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, ortaya çıkan mutlu aile tablosunun ve Gülçin Şahar’ın elde ettiği bu büyük başarının tüm topluma örnek olması gerektiğini ifade etti. Başarılı kadın girişimcilerin her zaman arkasında olduklarını belirten Türkmenoğlu, kent genelinde son dönemde yaklaşık 2 bin 700 üreticiye toplamda 278 bin koyun desteği sağlandığının bilgisini paylaştı.