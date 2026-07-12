Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Atmaca Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Gülçin Şahar, devletten aldığı hibe desteğiyle hayvancılıkta dev bir başarı hikayesine imza attı. 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi'ne başvuran Şahar, başvurusunun onaylanmasının ardından kendisine hibe edilen 40 koyunla sektöre adım attı.
Genç Çiftçi Projesi ile başlayan başarı hikayesi: 40 koyun 400 oldu
Van'da devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan girişimci bir kadının azmi örnek oluyor: 10 yıl önce hibe edilen küçük sürüsünü adeta bir çiftliğe dönüştüren üretici anne, ailesinin geçim kaynağını baştan yazdı.Kaynak: AA
Eşi Çağlar Şahar'ın da büyük desteğini alarak hayvanların bakımıyla gece gündüz ilgilenen azimli üretici, 10 yıllık süreçte sürüdeki hayvan sayısını tam 10 kat artırarak 400'e ulaştırmayı başardı. Şahar, koyunlardan elde ettiği sütü ve bu sütten ürettiği tescilli Van otlu peyniri ile tereyağı gibi doğal ürünleri satarak hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de çocuklarının eğitim masraflarını karşılıyor.
DEVLET DESTEĞİ GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇTİ
Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren Çağlar Şahar, devletin sunduğu bu imkan sayesinde batı illerine göç etmek zorunda kalmayarak kendi memleketlerinde iş sahibi olduklarını vurguladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin düzenli olarak kendilerini ziyaret ederek veteriner ve ilaç desteği sağladığını belirten Şahar, bölgede hayvancılık yapmak isteyen herkesin bu tarz projelerden yararlanması gerektiği tavsiyesinde bulundu.
KADIN GİRİŞİMCİLERE ROL MODEL OLDU
Şahar çiftini hayvancılık tesisinde ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, ortaya çıkan mutlu aile tablosunun ve Gülçin Şahar’ın elde ettiği bu büyük başarının tüm topluma örnek olması gerektiğini ifade etti. Başarılı kadın girişimcilerin her zaman arkasında olduklarını belirten Türkmenoğlu, kent genelinde son dönemde yaklaşık 2 bin 700 üreticiye toplamda 278 bin koyun desteği sağlandığının bilgisini paylaştı.