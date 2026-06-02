Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sergide, öğrencilerin çevre ve teknoloji odaklı projeleri yoğun ilgi gördü. Öne çıkan çalışmalar arasında yer alan ‘amaranthus’ bitkisi kullanılarak üretilen gübre çalışması dikkat çekti. Öğrencilerin kendi ürettikleri gübre ile bu bitkisel formülü karşılaştırdıkları çalışma sayesinde, orman yangınlarından sonra tahrip olan toprakların çok daha kısa sürede toparlanması ve yeniden canlanması hedefleniyor.

AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI "ZORBA SAVAR" UYGULAMASI

Sergide dijital çözümler de yer aldı. Tanıtılan "Zorba Savar" isimli mobil uygulama, okullardaki akran zorbalığının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bu uygulama sayesinde zorbalığa maruz kalan öğrenciler, kimlik bilgileri deşifre olmadan doğrudan okul idaresine veya rehberlik servisine ulaşarak yardım talep edebilecek.

Sergide ayrıca okul kütüphanesinde kitap tasnifi yapan öğrencilerin tasarladığı doğada çözünebilen kitap ayraçları da çevre dostu tasarımlar arasında yerini aldı.

"AMACIMIZ EĞİTİMİ SADECE SINIFLARA HAPSETMEK DEĞİL"

Programda konuşma yapan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, sergide emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin büyük emek harcayarak hazırladıkları sergi açılışı için bir aradayız. Harezmi eğitim modelini uygulayan arkadaşlarımızın sonuçlarını hep beraber gördük. Maksadımız eğitimi sadece sınıflara hapsetmek değil; çocuklarımıza yaparak, yaşayarak öğretmeyi, aynı zamanda doğayla barışık olmayı ve becerilerinin farkında olmalarını sağlamayı istiyoruz."

"DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ" YIL BOYUNCA SÜRDÜ

Bakanlığın vizyon projelerinden biri olan "Dilimizin Zenginlikleri" projesine de değinen Altınkaynak, sürecin dinamik şekilde devam ettiğini belirtti:

"Öğrenci ve öğretmenlerimizin bu proje için de hazırladığı harika bir etkinlik var. Dilimizin Zenginlikleri, bakanlığımızın yıl boyunca hassasiyetle uyguladığı bir proje. Öğrencilerimiz her ay farklı bir konuyu gündeme alıyor; resim, şiir ve kompozisyonlarla bu temaları işliyorlar. Bugün burada hem bu çalışmalarımızı sergiliyoruz hem de dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Yıl boyunca devam eden bu çalışmanın bugün nihai programını gururla gerçekleştirdik."