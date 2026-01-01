Yeni yılın ilk dakikalarında birçok cep telefonu kullanıcısının telefonuna aynı mesaj bildirimi gitti. BTK tarafınca gönderilen mesajda aynı pasaport kaydı üzerinden birden fazla cihaz kullanıldığı belirlendi. IMEI'lerin 120 gün sonunda kullanım dışı bırakılacağı mesajda belirtilirken, yurt dışından getirilen telefonlara ilişkin usulsüz kayıtlara karşı uyarılarda bulunuldu.

TELEFONLARA AYNI MESAJ GİTTİ

BTK tarafından gönderilen mesajda, "Tarafınıza ait pasaport kaydı kapsamında kullanılan IMEI numaraları incelenmiştir. Aynı kayıt üzerinden ikinci bir cihaz kullanımının tespit edilmesi nedeniyle ilgili IMEI numarası 120 gün sonunda kullanım dışı bırakılacaktır" ifadeleri kullandı.

Türkiye'de yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için 120 günlük geçici kullanım süresi hakkı bulunuyor. Süre içerisinde cihazın IMEI kaydının e-Devlet üzerinden yapılması şartı bulunuyor. Bu süreyi geçenlerin ise Türkiye'deki mobil şebekelerde kullanıma kapatılıyor.

BTK'nın yeni denetim sistemiyle ikinci cihazın da sistem tarafından fark edilmeden kullanılması olanağı da sona erecek. İkinci cihaz kullanıldığı belirlenen IMEI numaraları için iptal sürecinin başlatıldığı da aktarıldı.

FİYATI 54 BİN LİRAYA ULAŞTI

Ayrıca 2026 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücretlerine yüzde 18,95 olarak zam geldiği için telefonlar için IMEI kayıt ücretinin 54 bin liraya ulaştığı da biliniyor.