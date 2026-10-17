Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin müze ve ören yerlerini "yaşayan mekanlara" dönüştürme hedefiyle hayata geçirilen Gece Müzeciliği projesi bu yıl ziyaretçi akınına uğradı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı verilere göre, uygulama büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 8 bin 80 kişinin katıldığı gece turlarına, bu yıl yüzde 32'lik bir artışla 1 milyon 326 bin 590 kişi katıldı.

BAKAN ERSOY: YENİ ÇALIŞMALAR İÇİN BİZİ MOTİVE EDİYOR

Elde edilen bu rekor ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Ersoy, tarihi zenginlikleri farklı bir atmosferde sergilemenin karşılık bulduğunu belirtti. Ersoy mesajında, "Bu ilgi bizleri hem mutlu ediyor hem de yeni çalışmalar için motive ediyor. Kültürel mirasımızı daha geniş kitlelerle buluşturmak, müze ve ören yerlerimizi yaşayan mekânlara dönüştürmek için aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ZİRVENİN SAHİBİ EFES, İKİNCİ SIRADA GALATA KULESİ VAR

Gece müzeciliğinin en popüler rotası, geçen yıla oranla ziyaretçi sayısını yüzde 36 artıran ve 501 bin 811 kişiyi ağırlayan İzmir Efes Ören Yeri oldu. İstanbul'un ikonik yapılarından Galata Kulesi, yüzde 35'lik artış ve 277 bin 557 kişiyle listede ikinci sırada yer alırken; Denizli'nin dünyaca ünlü Hierapolis (Pamukkale) Antik Kenti 190 bin 910 ziyaretçi ile üçüncülüğe yerleşti.

En çok ziyaret edilen diğer önemli noktalar ise sırasıyla şöyle oldu:

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi: 62.071

Aydın Didim Ören Yeri: 60.884

Muğla Marmaris Müzesi: 50.053

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ'NDE YÜZDE 183'LÜK SIÇRAMA

Ziyaretçi sayılarındaki oransal artışlara bakıldığında bazı noktalardaki büyüme oranları dikkat çekti. Gece ziyaretlerinde en büyük artış yüzde 183 ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde yaşandı (8 bin 789'dan 24 bin 850'ye). Ayrıca Aydın Didim Ören Yeri'nde yüzde 119, Antalya Patara Ören Yeri'nde yüzde 98 ve İzmir Efes Yamaçevler'de ise yüzde 82 oranında ziyaretçi artışı kaydedildi.

YOĞUN İLGİ ÜZERİNE SÜRELER UZATILDI

2026 yılı için normal şartlarda 1 Haziran - 1 Ekim tarihleri arasında, 11 müze ve 11 ören yeri olmak üzere toplam 22 noktada hayata geçirilen Gece Müzeciliği, ziyaretçilerden gelen yoğun talep üzerine uzatıldı.

Efes ve Side ören yerlerindeki gece ziyaretleri 15 Ekim'e kadar sürerken, Nevşehir Göreme Ören Yeri'nde uygulamanın 31 Ekim'e kadar devam edeceği açıklandı. Öte yandan listenin ikinci sırasında yer alan Galata Kulesi'nde gece müzeciliği yıl boyunca kesintisiz olarak devam edecek.