Gece geç saatlere kadar akıllı telefon ekranlarına hapsolmak, modern insanın uyku kalitesini ve nörolojik sağlığını ciddi şekilde tehdit etmeye başladı.

Bilim dünyası, "uyku öncesi dijital etkileşim" üzerine yaptığı çalışmalarda, bu alışkanlığın sadece göz yorgunluğu değil, aynı zamanda merkezi sinir sisteminde bir "aldatmaca" oluşturduğunu ortaya koydu.

MAVİ IŞIK MELATONİNİ HEDEF ALDI

Harvard Tıp Fakültesi’nden Uyku Uzmanı Dr. Charles Czeisler, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, dijital cihazlardan yayılan kısa dalga boylu mavi ışığın, vücudun biyolojik saatini (sirkadiyen ritim) doğrudan etkilediğini vurguladı.

Czeisler, bu ışığın beyne "güneş henüz batmadı" sinyali gönderdiğini ve bu durumun uykuya dalmayı sağlayan melatonin hormonunun salınımını saatlerce geciktirdiğini ifade etti.

ZİHİN "GÜNDÜZ MODUNDA" TAKILI KALDI

Uyku kalitesinin düşmesiyle birlikte bilişsel fonksiyonların da gerilediği saptandı.

Oxford Üniversitesi Sirkadiyen Sinirbilim Enstitüsü Direktörü Profesör Russell Foster, gece ekran kullanımının beyni yapay bir uyanıklık durumuna soktuğunu belirtti.

Foster, ekran ışığına maruz kalan deneklerin beyin dalgalarının, uykuya geçiş aşamasında bile yüksek frekanslı uyanıklık sinyalleri üretmeye devam ettiğini, bunun da sabahları kronik yorgunluk ve odaklanma sorunlarına yol açtığını kaydetti.

NÖROLOJİK BİR İLLÜZYON: SANKİ HİÇ UYUMADINIZ

Araştırmalar, uyku öncesi telefon kullanımının sadece uyku süresini değil, beynin kendini yenilediği REM (Hızlı Göz Hareketi) uykusunun kalitesini de bozduğunu gösterdi.

Bilim insanları, bireylerin 8 saat uyusalar dahi, telefon kullanımı sonrası zihnin bu süreyi verimli kullanamadığını ve biyolojik olarak "yetersiz dinlenme" durumuna düştüğünü bildirdi.