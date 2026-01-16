Gebze'de korku dolu anlar yaşandı. Akşam saat 21.00 sularında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’ndeki bir restoranda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, cadde üzerinde seyir halindeki bir araçtan restorana ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği restoranda bulunan M.C.P. ile M.C.A. yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisinin bölgedeki incelemesinde yaklaşık 20 boş mermi kovanı bulunurken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor