İçişleri Bakanlığı'nda 16 mülki idare amiri için yükseltme kararı verildi.
Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, sicil numarası, görev yeri ve unvanları belirtilen 16 mülki idare amirinin Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükselt yükseltmeleri yapıldı.
Yükseltme kapsamına alınanlar arasında, Personel Genel Müdürlüğü, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve çeşitli kaymakamlıklarda görev yapan isimler yer aldı.
Karar, 16 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.