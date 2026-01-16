Halep’in Deyr Hafir bölgesindeki bir grup YPG/SDG’li terörist silahlarını bırakarak Suriye ordusuna teslim oldu.

Suriye resmi ajansı SANA, Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Ofisin’e dayandırdığı haberinde, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir cephesinde bir grup YPG/SDG mensubunun silahlarını bıraktığı belirtildi.

TAM SAYISI HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Silahlarını bırakan YPG/SDG mensuplarının cephe hattındaki Suriye ordusu tarafına geçerek teslim olduğu, ordunun ise söz konusu grubu güvence altına aldığı kaydedildi.

Teslim olan YPG/SDG mensuplarının tam sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

Suriye ordusu Halep ilinin Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerini terör örgütü YPG/SDG’den temizledikten sonra, Halep’e 60 kilometre uzaklıktaki Fırat’ın batısında örgüt işgalindeki son bölge Deyr Hafir-Meskene hattının askeri bölge ilan edildiğini açıklamıştı.