İYİ Parti kurucu genel başkanı Meral Akşener, DYP lideri Küpeli'yi ağırladı.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Cenk Küpeli, Akşener'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ziyaret ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Küpeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Vefa; siyaseti onurlu ve güvenilir kılan bir değerdir…

Doğru Yol Partisi geleneğinden gelen; Türk siyasetinde ve Doğru Yol Partisi çatısı altında Genel Başkan Yardımcılığı, Kadın Kolları Başkanlığı, Milletvekilliği ve koalisyon hükümetimizde İçişleri Bakanlığı gibi önemli görevler üstlenmiş, Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim.

Bu ziyaret, yalnızca bir nezaket buluşması değil; geçmişe saygının, emeğe vefanın ve siyaset ahlakının bir gereğidir.

Doğru Yol Partisi; demokrasiye bağlılığı ve “Geniş Merkez” siyaset anlayışıyla, milletimizin yeniden umudu olma yolunda güçlü bir buluşma noktası olacaktır.

Nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti için Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.