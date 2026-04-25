İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği, 6'sı polis 13 Filistinlinin öldüğü saldırılarla ilgili Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınandı.

Polislerin görevlerini yerine getirirken hedef alındığının belirtildiği açıklamada, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana hayatını kaybeden polis sayısının 31'e yükseldiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, İsrail'i polis merkezlerini ve personelini hedef almaktan sorumlu tutarak bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca ateşkes anlaşmasının arabulucu ve garantörlerine çağrıda bulunularak İsrail'in Gazze'de polis teşkilatını hedef almasının durdurulması için acil adımlar atılması talep edildi.