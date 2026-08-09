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Kaynak: Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle özellikle 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış çocuklar açısından bazı suçlarda uygulanacak hapis cezaları artırıldı. Ateşli silahın çocuğun eline geçmesine neden olan ebeveyn veya sorumlular için de hapis cezası öngörüldü.

İŞTE YENİ CEZALAR

Düzenlemeye göre, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiler hakkında, suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek.

Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardaysa bu yaş grubundaki kişiler hakkında 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında 15-18 yaş grubundaki çocuklar için yaş indiriminin uygulanmamasına, 12-15 yaş grubundaki çocuklar hakkındaysa bir üst yaş grubuna ilişkin ceza rejiminin uygulanmasına hakim tarafından karar verilebilecek.

ÇOCUĞUN ELİNE SİLAH VERENE DE HAPİS

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de ateşli silahların çocukların eline geçmesini önlemeye yönelik oldu. Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi nedeniyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, eylemi daha ağır bir suçu oluşturmuyorsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

'SUÇA SÜRÜKLENEN' İFADESİ DE DEĞİŞTİ

Çocuk Koruma Kanunu'ndaki 'suça sürüklenen' ibaresi, 'adli süreçteki' olarak değiştirilecek. Hakkında kamu davası açılan çocukların durumu, gerekli idari tedbirlerin alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine bildirilecek.

YÖNLENDİRME TEDBİRLERİ

Kanuna eklenen yeni maddeyle, ceza sorumluluğu bulunmayan adli süreçteki çocuklar için çocuklara özgü güvenlik tedbiri niteliğinde 'yönlendirme tedbirleri' uygulanabilecek. 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme yaptırılması zorunlu olacak.

15 yaşını doldurmuş çocuklar hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması halinde ise Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya çocuk hakimi bu kararın gerekçesini iddianamede veya kararda gösterecek.

TEDBİRLERDE KOLLUK DESTEĞİ

Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanması sırasında ihtiyaç duyulması halinde kolluk güçlerinden yardım istenebilecek. Tedbirlerin uygulanmasında kurumlar arasındaki koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanacak. İl ve ilçelerdeki koordinasyon ve takip ise vali ve kaymakamlar tarafından yürütülecek.

Çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının gereklerine aykırı hareket eden anne, baba, vasi veya bakım ve gözetiminden sorumlu kişi hakkında da yaptırım uygulanabilecek. Bu kişiler, eylemleri ayrıca suç oluştursa dahi ihlal edilen tedbirin niteliğine ve ağırlığına göre çocuk hakiminin kararıyla 3 günden 10 güne kadar tazyik hapsine tabi tutulabilecek.

‘ADALET SİSTEMİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konu hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk adalet sistemimizi daha güçlü, daha caydırıcı ve çocuğun üstün yararını esas alan bir yapıya kavuşturan Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Gazi Meclisimizde kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenlemeyle; ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önü açıldı, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı mücadele güçlendirildi ve 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal inceleme zorunlu hale getirildi.

Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren çocuklarımızı suçla özdeşleştiren kavram ve uygulamaları değiştireceğimizi ifade ettik. Bu kapsamda ‘suça sürüklenen çocuk’ yerine ‘adli süreçteki çocuk’ kavramını hukuk sistemimize kazandırılmış oldu.

Çocuklarımızı suç örgütlerinin, sokak çetelerinin, uyuşturucunun, şiddetin ve dijital dünyanın tehlikelerinden korurken; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden ağır suçlar karşısında da adaletin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; çocuklarımızın güven içinde büyüdüğü, ailelerimizin huzurunun güçlendiği, daha güvenli ve daha adil bir Türkiye için adalet sistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Kanunun hazırlanması ve yasalaşmasında emeği geçen Gazi Meclisimize, Cumhur İttifakımızın çok kıymetli milletvekillerine, Adalet Komisyonumuza ve katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor; düzenlemenin milletimize ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”