Karara göre, İzlanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan atandı.
Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar atanırken, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Ayşe Sözen Usluer atandı.