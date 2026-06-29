Kaynak: İHA

Son üç yıldır Gaziantep’in baklava ihracatında lider firmaları arasında yer alan Hamido Baklavaları, Bahçelievler’de hizmete açtığı yeni şubesiyle Gaziantep’in özgün lezzetini tazeliğini koruyarak İstanbullulara ulaştırmayı hedefliyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Behzat Bozkurt, amaçlarının gerçek Gaziantep baklavasını daha geniş kitlelere ve dünya pazarına tanıtmak olduğunu söyledi.

Türkiye’nin gastronomi alanındaki en önemli değerlerinden biri olarak gösterilen coğrafi işaretli Gaziantep baklavası, geleneksel üretim teknikleri, usta işçiliği ve özenle seçilen kaliteli malzemelerle hazırlanıyor. Gaziantep’te üretilen baklavalar, hava kargo ile aynı gün İstanbul’a ulaştırılarak Bahçelievler’deki yeni şubede satışa sunuluyor. Böylece ürünler, üretildiği günkü tazeliğiyle tüketicilere ulaştırılıyor.

Yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini sürdüren Hamido Baklavaları, son üç yılda elde ettiği ihracat başarısını İstanbul’daki yeni yatırımıyla desteklemeyi amaçlıyor. Firma, Gaziantep’te üretilen coğrafi işaretli baklavayı, kalite ve lezzetinden ödün vermeden İstanbul’daki müşterilerine sunmayı hedefliyor.

Hamido Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Behzat Bozkurt, oluşturdukları lojistik sistem sayesinde baklavaların üretimin hemen ardından hava yoluyla İstanbul’a gönderildiğini belirterek, "Gaziantep’te ustalarımızın hazırladığı baklavaları aynı gün İstanbul’a ulaştırıyoruz. Böylece vatandaşlarımız gerçek Gaziantep baklavasını ilk günkü tazeliğiyle tüketebiliyor. Hedefimiz, coğrafi işaretli Gaziantep baklavasını daha fazla kişiyle buluşturmak. Tüm vatandaşlarımızı ürünlerimizi tatmaya davet ediyoruz." dedi.

Gaziantep baklavasının uluslararası pazarda da önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Bozkurt, son üç yıldır elde ettikleri ihracat liderliğinin hem marka hem de Türk mutfağının tanıtımı açısından önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Bahçelievler şubesiyle Gaziantep’in köklü baklava kültürünü İstanbul’a taşıdıklarını dile getiren Bozkurt, "Yıllardır Gaziantep’te gerçek Gaziantep baklavası üretiyoruz. Şimdi bu lezzeti İstanbul’daki tüketicilerle buluşturuyoruz. Yeni şubemizle İstanbullulara coğrafi işaretli ve özgün Gaziantep baklavasını sunmayı amaçlıyoruz. Gaziantep’in baklava ihracatında öncü firmalarından biri olarak ürünlerimizi dünyanın birçok noktasına ulaştırıyoruz. Aynı kaliteyi İstanbul’da da koruyabilmek için baklavalarımızı üretimin ardından uçakla birkaç saat içinde şubemize getiriyoruz. Gaziantep’te köklü ve başarılı birçok firma bulunuyor. Biz ise ihracattaki başarımız ve coğrafi işaret standartlarına uygun üretim anlayışımızla fark oluşturuyoruz. Tüm İstanbulluları bu eşsiz lezzeti deneyimlemeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.