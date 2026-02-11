Bugün Adalet Bakanı ve İç işleri Bakan'ının yemin töreni esnasında iktidar ve muhalefet vekilleri arasındaki kürsü polemiği kavgaya dönüştü. AKP Milletvekili Osman Gökçek, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'a yumruk atıp yaraladı.

Meclis'te yaşanan bu hadise vatandaşların ve siyasetçilerin tepkisini çekse de Melih Gökçek, oğlu ile gurur duyduğunu ima eden bir paylaşım yaptı.

Yapay zeka üzerinden oğlunu boksör gibi resmeden Gökçek, "MİLLETİN OYUYLA SEÇİLENLERİN İRADESİNE KARŞI ÇIKAR, BAKANA SALDIRMAYA KALKARSAN MİLLETİN EVLATLARI BAKANI’NA SAHİP ÇIKAR, SONUÇ BU OLUR…" açıklamasını yaptı.

Melih Gökçek'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.