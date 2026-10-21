Kaynak: Haber Merkezi

BirGün muhabiri İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikâyeti üzerine "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla dün gözaltına alındı.

Arı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne ifade işlemleri için dün saat 15.30'da davet edildi.

Kendisine belirtilen saatte ifade işlemleri için Emniyet'e giden Arı'ya burada gözaltı kararı tebliğ edildi ve muhabirimiz gözaltına alındı.

SAVCILIK İFADESİ TAMAMLANDI

Dün geceyi emniyette geçiren Arı, bu sabah saat 10.00 sularında adliyeye sevk edildi. Arı'nın savcılık ifadesi saat 12.00'de başladı.

Muhabirimiz İsmail Arı'nın savcılık ifadesi saat 13.00 itibarıyla sona erdi.

TUTUKLAMA TALEBİ

İsmail Arı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Arı'ya "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi. Arı’ya yöneltilen "yanıtlıcı bilgiyi alenen yayma" suç maddesi şöyle:

"Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır."