Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" iddiasıyla tutuklandı.

DW Türkçe Ankara muhabiri Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurumlarını aşağılama" iddiasıyla Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilmişti. gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ'ın savcılık ifadesi sona erdi.

Savcılık ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" iddiasıyla tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilen Uludağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılıktaki ifadesinde Uludağ "İki çocuğum vardır, bu ülkede halka gazetecilik yapmak için çocuklarımın gözyaşları aksın ama ben çizgimden ayrılmayacağım. Çünkü ben suç işlemedim" dedi.

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Basın meslek örgütlerinin temsilcileri ve gazeteciler Uludağ'a destek için Çağlayan Adliyesi önünde toplandı. Meslek örgütleri Alican Uludağ için adliye önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Meslek örgütleri, "son aylarda gazeteciliğin kriminalize edilmesi furyasının son hedefinin" Uludağ olduğunu belirterek, Uludağ'ın gözaltına almasına tepki gösterdi:

"Basın meslek örgütleri, meslektaşları olarak biliyor ve kefiliz ki Alican Uludağ, gazetecidir. Geçmişte çağrıldığında ifade vermeye gitmiş, hiçbir soruşturmadan kaçmamıştır. Hal böyle iken meslektaşımızın evine onlarca polis ile gidilmesi, çocuklarının gözü önünde üzerini değiştirmesine dahi izin verilmemesi, savcılık açıklamasında sanki kaçıyormuş da yakalanmış gibi kullanılan ifadeler asla kabul edilemez

"KİŞİSEL YORUMLAR SUÇ SAYILIYOR"

Gazetecilere yönelik keyfi ve hukuksuz adımlar ile artık haber 'yanıltıcı bilgi' yani suç; kişisel yorumlar ise hakaret kapsamında değerlendirilmekte ve tüm meslektaşlarımız hedef alınarak gözdağı verilmektedir" diyen meslek örgütleri "Unutulmasın ki her hesaplaşma algısı yaratan keyfi gözaltı halkın haber alma hakkına da bir müdahaledir"

ALİCAN ULUDAĞ KİMDİR?

Gazeteciliğe 2008 yılında Cumhuriyet gazetesinde başlayan Uludağ, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu.

2019'da Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü'ne, 2020'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin siyasal haber ödülüne ve 2021'de Friedrich Naumann Vakfı'nın Raif Badawi Cesur Gazeteciler Ödülüne layık görüldü.

Mart 2021'de DW Türkçe'ye özel haberler yapmaya başlayan Uludağ, 2 Aralık 2024'te NOW TV'ye geçti; 1 Aralık 2025'te ise yeniden DW Türkçe kadrosuna katıldı.