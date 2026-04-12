Türkiye ile Rusya arasındaki enerji iş birliği, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında atılan stratejik bir adımla yeni bir boyuta taşındı. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Rusya’dan LNG ithal etmek üzere dev bir lisans anlaşmasına imza attı.

Enerji piyasalarında hareketlilik yaratan bu gelişme, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlama ve kaynak çeşitliliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

BOTAŞ’ın aldığı ithalat lisansının detayları paylaşan Aydilek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ve Rusya'dan doğal gazda son derece önemli bir adım! BOTAŞ, Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı yapmak üzere 2 Nisan 2026-2 Nisan 2036 yıllarını kapsayan 10 yıllık ithalat lisansı aldı. Uzmanlar, "Demek ki anlaşma imzalanmış, BOTAŞ da lisans almış"