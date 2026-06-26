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Galatasaray'da Wilfried Singo'nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Milliyet'in haberine göre, 2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki savunmacı için Serie A devleri sıraya girdi.

INTER DE DEVREDE

Haberde, daha önce Napoli'nin ilgilendiği Singo için bu kez Inter'in harekete geçtiği belirtildi.

İtalyan ekibinin, Denzel Dumfries'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından sağ bek pozisyonu için ilk hedeflerinden birinin Wilfried Singo olduğu ifade edildi.

Inter yönetiminin kısa süre içinde Galatasaray ile masaya oturarak transfer görüşmelerine başlamasının beklendiği aktarıldı.

55 MİLYON EUROLUK ÇIKIŞ MADDESİ

Sarı-kırmızılı yönetimin ise Singo'nun ancak sözleşmesindeki 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında ayrılabileceği görüşünde olduğu belirtildi.

Öte yandan Napoli'nin de oyuncu için Galatasaray ile resmi temas kurmaya hazırlandığı kaydedildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Geçen sezon Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Wilfried Singo için gelecek tekliflerin değerlendirilmeye alınabileceği öne sürüldü.

25 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 29 maça çıkarken 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Singo'nun sarı-kırmızılı kulüple 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.