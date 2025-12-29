Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen 2025'te de performansıyla büyüledi. Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla çifte kupa sevinci yaşayan Osimhen, 26 golle 2024-25 sezonunun gol kralı olmuştu.

2025 yılında hem Galatasaray hem de milli takım formasıyla gollerini atmayı sürdüren Nijeryalı santrafor, skora yaptığı katkıyla dünya çapında bir başarıya da imza attı.

DÜNYANIN EN SKORER İLK 5'İNDE

1 yıl içinde kulüp ve milli formaları ile 46 gole ulaşan Victor Osimhen, 20 büyük ligde oynayan futbolcular arasında dünyanın en skorer 5 oyuncusundan biri oldu.

Listede, Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe 66 golle zirvede yerini alırken, Bayern Münih'in İngiliz santraforu Harry Kane 60 golle ikinci sıraya yerleşti. Manchester City'nin Norveçli forveti Erling Haaland ise 57 golle üçüncü sıraya oturdu.

OSIMHEN MESSİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

İnter Miami ve Arjantin adına 54 maçta 46 gol kaydeden Messi, 4. sıradaki yerini 51 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaşan Victor Osimhen'e kaptırdı.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Osimhen, son olarak Tunus filelerini havalandırdı. 27 yaşındaki yıldız, 2025 yılındaki son maçını yarın Uganda'ya karşı oynayacak.