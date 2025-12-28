Nijerya ile Tunus arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası C Grubu ikinci maçına Süper Lig'in yıldızları damga vurdu.

OSIMHEN PERDEYİ AÇTI, NDIDI FARKI 2'YE ÇIKARDI

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen'in 44'üncü dakikada attığı golle kritik maçta öne geçen Nijerya, 50'de Beşiktaşlı yıldız Wilfried Ndidi'nin ağları havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı.

LOOKMAN 2 MAÇTA 4 GOLE KATKI SAĞLADI

İki golün de asisti, ismi ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Ademolo Lookman'dan geldi.

Mücadelenin 67'inci dakikasında ise bu kez Osimhen'in asistinde Lookman topu ağlara gönderdi.

Bu golle Nijerya skoru 3-0'a getirdi. Lookman ise turnuvadaki ikinci maçında iki gol, iki asiste ulaştı.

TUNUS PUAN UMUDUNU SON DAKİKALARA TAŞIDI

Mücadeleyi bırakmayan Tunus 74'te Montassar Talbi ve 87'de penaltıdan Ali Abdi'nin attığı gollerle farkı bire indirerek puan için umutlandı.

NİJERYA HATA YAPMADI VE TUR ATLADI

Ancak Nijerya kalan dakikalarda skoru korumasını bildi ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 2'de 2 yaptığı C Grubu'nda bir maç kala, son 16 turuna kalmayı garantiledi.