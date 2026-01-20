Süper Lig lideri Galatasaray, Napoli'nin 26 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Lang ile anlaşmaya vardı. Serie A ekibiyle el sıkışmaya yakın olan Sarı-kırmızılılarda Noa Lang'ın maliyeti belli oldu.





Fabrizio Romano'nun, Youtube kanalında anlattığı detaylara göre, Galatasaray ve Napoli, Noa Lang'ın satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar, kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyecek.

BONSERVİS VE YILLIK ÜCRET

Galatasaray sezon sonunda Noa Lang'ın opsiyonunu kullanmak isterse 26-28 milyon Euro arasında bonservis bedeli ödeyecek. 26 yaşındaki hücumcuya da 3-4 milyon euro arası maaş ödenmesi bekleniyor.

NOA LANG PERFORMANSI

Sezon başında 25 milyon Euro bedelle PSV'den transfer edilen Noa Lang, Napoli formasıyla çıktığı 26 maçta 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.