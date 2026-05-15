Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, üst üste 4. kez, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlenen törenle kutladı.

TFF’DEN KATILIM OLMADI

Kutlamalara Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) herhangi bir yetkilinin katılmaması dikkat çekti. Bu durum organizasyonda tartışma yaratırken, futbolcuların şampiyonluk madalyalarını Kulüp Başkanı Dursun Özbek takdim etti.

KUPA TESİSE MİNİBÜSLE GÖNDERİLDİ

Gazeteci Tahir Kum’un haberine göre TFF, şampiyonluk kupasının tesliminde de farklı bir yöntem izledi. Kupa, öğle saatlerinde kulüp tesislerine minibüsle gönderildi.