Galatasaray geçtiğimiz ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Teun Koopmeiners için sezon sonunda Juventus ile masaya oturabilir.

JUVENTUS KOOPMEINERS'İN YERİNE UGARTE'Yİ TAKİP EDİYOR

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Teun Koopmeiners'e ilgisinin sürdüğünü ve bu nedenle Juventus'un Manchester United forması giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte'yi yakın takibe aldığını yazdı.

OKAN BURUK'U 2 GOLLE BİR KEZ DAHA ETKİLEMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a deplasmanda 5-2 mağlup olan Juventus'ta iki golün de sahibi olan Koopmeiners kendisini uzun süredir kadrosunda görmek isteyen Okan Buruk'u bir kez daha etkilemişti.

GALATASARAY'DAN TEKLİF BEKLENİYOR

Kadrosunda yeniden bir yapılanmaya gitmesi beklenen Juventus'un sezon sonu gelecek tekliflere açık olduğu ve Galatasaray ile olası bir satış ihtimalini görüşmeye sıcak baktığı da belirtiliyor.

Bu sezon Juventus formasıyla toplam 29 maçta forma giyen Koopmeiners 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki Hollandalı oyuncunun sözleşmesi 2029 yılında son bulacak.